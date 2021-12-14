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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’ten Antalya'ya toprak ve bayrak

İHA

Gaziantep’ten Antalya'ya toprak ve bayrak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Gaziantep’ten toprak ve bayrak getiren Öğretmen Nilay Meyveci ve Öğrenci Merve Nur Yılmazer’i makamında kabul etti.
Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'nin 80 iline Gaziantep’ten öğretmen ve öğrenciler eşliğinde toprak ve bayrak gönderildi. Bu etkinlik kapsamında Antalya’ya gelen Öğretmen Nilay Meyveci ve Öğrenci Merve Nur Yılmazer’i makamında kabul eden Vali Ersin Yazıcı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı.

“100. Yıl etkinliklerine davet edildi”
Öğretmen Meyveci ve Öğrenci Yılmazer Vali Ersin Yazıcı’ya bayrak ve toprağın yanında; “Takvim Yaprakları 25 Aralık 2021 tarihinde Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesi sınırları içerisinde yer alan gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılına açılacaktır. Anadolu’nun kadim şehri Gaziantep 100 yıl önce kadınıyla, çocuğuyla, genciyle ve yaşlısıyla verdiği destansı mücadelelerle Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar” sözlerine mazhar olmuştur. Sizlere atalarımızın kanlarıyla sulanmış bir avuç Gaziantep toprağı takdim ederken, 25 Aralık tarihinde Gaziantep’te düzenleyeceğimiz 100. Yıl etkinliklerine katılmanızdan onur duyacağımızı belirtmek isteriz.” yazan ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile Fatma Şahin’in isimleri bulunan bir ferman da takdim etti.

“Bizden selam götürün”
Yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı,“Bu topraklar kolay yurt tutulmadı. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde düşmanlara karşı topyekün bir mücadele verdi. Antep de bu mücadelenin çok çetin olarak gerçekleştiği ve nihayetinde Gazi Meclisimizden Gazilik unvanını alan kadim bir şehrimizdir. Genç nesillerimize bu mücadeleyi anlatmak, toprağımızın, bayrağımızın, istiklal mücadelemizin önemini aktarmak adına bu yapılan etkinlik gerçekten çok kıymetli. Türkiye’nin misafir odası Antalya’mızda sizleri ağırlamaktan, emanetlerinizi teslim almaktan ötürü çok mutluyum. Gaziantep’e, bizden bolca selam götürün” dedi.
Öğretmen Nilay Meyveci ve Öğrenci Merve Nur Yılmazer ile sohbet eden Vali Ersin Yazıcı kendisine emanet edilen hediyelerden dolayı çok mutlu olduğunu ve Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılının kutladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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