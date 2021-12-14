Antalya’da sahte içkiden ölüm iddiası 'Gözlerim görmüyor' diyerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Farklı bir ilçede de aynı tarihte bir kişi el yapımı alkol tükettiği için yoğun bakıma kaldırıldı, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen 46 yaşındaki adamın cenazesi adli tıp kurumu morgundan alındı. Öte yandan, Manavgat Side'de de bir kişi el yapımı alkol tükettiği için yoğun bakıma kaldırıldı. Side'deki olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, 12 Aralık Pazar günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin Uçurum (46), bir anda işyerinde fenalaştı. Yanına gelen mesai arkadaşlarına gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece saatlerinde durumu kötüye giden Uçurum, hayatını kaybetti. Uçurum’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze alınışı sırada, Uçurum'un yakınları gözyaşı döktü.

Uçurum’un sahte içkiden zehirlendiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.



Manavgat'ta 1 kişi yoğun bakımlık oldu

Öte yandan, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde de H.S. isimli bir kişi el yapımı alkol tükettiği için 12 Aralık Pazar günü yoğun bakıma kaldırıldı. Polis ekiplerinin, H.S.’nin arkadaşı K.Y. ile olan görüşmesinde Mehmet isimli bir şahıstan kaçak alkol aldıkları ve birlikte 11 Aralık Cuma gecesi içtikleri ortaya çıktı. Konu ile ilgili Manavgat KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelinin M.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin evinde yapmış oldukları aramada 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirdi.

Yapılan telefon incelemesi sonucu M.Ö.'nün alkol yapımında kullanmış olduğu etil alkolleri İstanbul’dan H.A. isimli şahıstan satın alarak kargo ile teslim aldığı öğrenildi. M.Ö. ve K.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorguları yapılan M.Ö. ve K.Y., tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan M.Ö. ‘taksirle yaralama’ suçundan tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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