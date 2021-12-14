Antalyaspor’da Fredy üzüntüsü

Bu sezon FT Antalyaspor’a 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Fredy, kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Trabzonspor galibiyetiyle 21 puana ulaşan FT Antalyaspor, Süper Lig’de 12. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçı hazırlıklarına ise akşam antrenmanıyla başlayacak.
Güney ekibinde Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fredy’in üzüntüsü yaşanıyor. Angolalı deneyimli futbolcu ligde bu sezon 16 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 1 asistlik katkı verdi. Fredy, Trabzonspor karşısında kazanılan penaltıyı gole çevirmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.