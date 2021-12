Türk Ocağı Dr. Burhanettin Onat Kültür Evi açıldı

Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, kültür ve sanat tesisi talebini yerine getiren Kepez Belediyesi, Türk Ocağı Parkı içerisine inşa edilen ‘Dr. Burhanettin Onat Kültür Evi’ni, Onat’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Aralık’ta törenle hizmete açtı. Başkan Tütüncü, kültür evi açılışı öncesi merhumun kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Kepez Belediyesi, milli mücadele yıllarında doktor olarak çalışan milletvekili, belediye başkanı sıfatıyla Antalya’ya izler bırakan Antalya Türk Ocağı Kurucusu, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi Dr. Burhanettin Onat’a 45. ölüm yıl dönümünde büyük bir vefa örneği sergiledi. Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri olan Onat, ilk önce Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün de katıldığı anma töreninin ardından Kültür Mahallesi’ndeki Türk Ocakları Parkına geçildi. Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, kültür ve sanat tesisi talebi üzerine parkın içerisine yapılan Dr. Burhanettin Onat Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Dr. Burhanettin Onat’ın yakınları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



“Tarihi değerlerine sahip çıktı”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Burhanettin Onat’ın torunu Hasan Mehmet Zaim, “ Sevgili dedemiz yaşamını ülkesine ve sevgili Antalya’sına adamış bir devlet adamı ve aydın bir Türk milliyetçisiydi. Bir tabip olarak ülkesine, Antalya’sına bizlere gurur kaynağı olan pek çok eser bırakmıştır. Antalya’nın kültürüne, tarihi değerlerine sahip çıkmıştır” dedi. Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal da, “Bugün Antalya için tarihi bir an. Biz Türk Ocakları içinde onur verici bir an. Kepez Belediyesi ve meclis üyeleri önderliğinde bu parka Türk Ocağı adı verildi, Dr. Burhanettin Onat’ın adının yaşatılacağı bir kültür evi inşa edildi” diye konuştu.



“Türk Ocakları milli mücadele kahramanı”

Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Türk ocağı milli mücadelenin en önemli kahramanlarından biridir, dediğimiz zaman yanlış bir söz söylememiş oluruz. Kelimenin tam anlamıyla Türk'ün İstiklal ve İstikbal mücadelesinin en önemli ocaklarından birisidir. Türk ocaklarının kuruluşunda iki tane kıymetli değer var. Bunlardan birisi bugün ebediyete uğurladığımız günün 45. yıl dönümünde andığımız Dr. Burhanettin Onat ve diğeri de Atatürk'ün ilk meclisinde Antalya milletvekili olarak şehrimize temsil etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlarından Hamdullah Suphi Tanrıöver. Her iki kahramanın da Antalya’mız da temayüz etmiş olması bizim için, Antalyalılar için çok önemlidir“ dedi.



“Kocaman bir kahraman”

Dr. Burhanettin Onat’ın Antalya'nın efsane belediye başkanlarından olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Türk ocağının kurucusu, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi kahramanımız, aynı zamanda Antalya'nın kudretli milletvekillerinden, 1950 ile 60 yılları arasında Antalya'nın dünya sahnesine çıkmaya hazırlandığı vakitlerde Antalya'ya çok büyük yatırımları getirmeyi başarmış, bu güzel şehrin insanlarına iş, aş ekmek olacak önemli sanayi yatırımlarına tesislere dönüştürmüş ve bu yanıyla bu yönüyle de memleketimize çok büyük hizmetleri olmuş kocaman bir kahramanımız. Antalyaspor'a bakın, Antalya'nın stadyumu'na bakın Dr. Burhanettin Onat’ı görürsünüz. Kepez Elektriğe, Ferro Krom’a bakın Dr. Burhanettin Onat’ı görürsünüz. Antalya'daki otomatik telefon santrali tarihine bakın, hastanelere bakın Dr. Burhanettin Onat’ı görürsünüz. Hepsinin altında bu güzel insanın, tertemiz insanın emeği vardır” diye konuştu.



“Antalya Kent Müzesinde Onat köşesi”

Başkan Tütüncü, Antalya Kent Müzesi’nde Dr. Burhanettin Onat’ın ismini yaşatabilmek için tarihi karıştırdığını ve bu ülkeye büyük hizmetler yapan, istiklal madalyalı bu kahramanla ilgili içini acıtan bir çok şey öğrendiğini belirterek, o döneme ait anekdotları davetlilerle paylaştı. Antalya Kent Müzesinde veremle mücadelede çok önemli çalışmalara imza atan Dr. Burhanettin Onat’ın yaptığı hizmetlerin anlatılığı bir köşenin olduğunu da bildirdi.



“Salona Onat’ın ismi verilecek”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi olan Antalya Kütüphanesi'nin içersine nadir eserlerle ilgili bir salon yapıldığını ve buraya da Dr. Burhanettin Onat’ın isminin verilmesi konusunda bürokratlarına talimatta bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdela kesimiyle ‘Dr. Burhanettin Onat Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

