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Antalya Valisi Yazıcı’dan ‘aşı’ çağrısı: “Yeni varyantlar aramızda dolaşıyor”

İHA

Antalya Valisi Yazıcı’dan ‘aşı’ çağrısı: “Yeni varyantlar aramızda dolaşıyor”

Pandemi Değerlendirme Toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, pandeminin henüz bitmediğini ve yeni varyantlarla hala aramızda dolaştığına dikkat çekerek tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen pandemi değerlendirme toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Vali Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Antalya ve ilçelerde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve yapılan denetimler ele alındı.

“Herkeste pandeminin bittiği algısı var”
Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, “İl olarak pandemiye karşı iyi bir süreç yönetiyoruz. Ancak kış sürecinde hepimizin bildiği gibi vakalarda genel olarak bir artış gözlemleniyor. Bu olumlu tablonun devamı bizim elimizde. Bu zorlu süreçte hep birlikte başarıya ulaşacağız. Bunun da en önemli yolu tedbirlere uymaktan geçiyor. Şuan genel olarak herkeste pandeminin bittiğine dair bir hava var. Pandemi henüz bitmedi. Yeni varyantlarla aramızda dolaşmaya, vatandaşlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uymaları ve tedbirleri asla gevşetmemeleri pandemiyle mücadele kapsamında çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

“Virüsten korunmanın en önemli iki yolu: tedbirler ve aşı”
Sözlerine pandemiyle mücadelede tedbirlerin ve aşılamanın virüsten korunmada çok önemli olduğunu söyleyerek devam eden Vali Yazıcı, “Virüsten korunmak için hepimizin bildiği bir gerçek var. Tedbirler ve aşı. Bunları aksatmamalıyız. Virüse karşı maske kullanmak, hastalığa karşı bizleri büyük oranda koruyor. Bu bir gerçek. Sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına da dikkat edersek ciddi anlamda virüsten korunuyoruz. Bu yıl aşılamanın yükselmesiyle iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunu tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak kış aylarında da devam ettirmeliyiz” dedi.

“Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız”
Vali Yazıcı, toplantının sonunda pandemi döneminde sağlık ve sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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