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Konyaaltı’nda 30 muhtarlık 1 yıl boyunca internetten ücretsiz yararlanacak

İHA

Konyaaltı’nda 30 muhtarlık 1 yıl boyunca internetten ücretsiz yararlanacak

Konyaaltı Belediyesi, Türk Telekom ile yaptığı protokol anlaşmasının ilk etabında ilçedeki 30 mahalle muhtarlığının internet ücretlerini 1 yıl süreyle karşılayacak.
Konyaaltı Belediyesi’ndeki ilgili birimler, Türk Telekom yetkilileri ile detaylı görüşmeler sonrasında ilk etapta 30 mahalle muhtarlığının internet ücretini karşılayacakları protokol anlaşmasını imzaladı. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Esen, "Konyaaltı'nın her mahallesinin, her sokağının neye ihtiyacı olduğunu muhtarlarımız vasıtası ile öğreniyor ve hizmet götürüyoruz. Bu noktada, gerek bizim gerekse de yurttaşlarımızın muhtarlarımız ile daha hızlı ve kolay iletişim kurması için Konyaaltı Belediyesi olarak ilk etapta 30 mahalle muhtarlığımızı kapsayacak bir internet protokol anlaşması imzaladık. Bir yıllığına imzaladığımız anlaşmanın, ilerleyen süreçte imkanlarımız doğrultusunda hem kapsamını hem de süresini uzatmayı planlıyoruz. Muhtarlarımızın, yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için böyle bir adım attık. Bizim amacımız, Konyaaltı'mız için her şeyin en iyisini yapmak" dedi.

“Vatandaşın işlemleri daha hızlı yapılıyor”
Muhtarlık binasına internet bağlantısı gerçekleştirilen Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, bulundukları bölgede internet alt yapısının olmadığını, bağlantı yapılmadan önce vatandaşın işlerini cep telefonundan bilgisayara internet bağlayarak yaptığını belirtti. Bozkurt, “Bu durum vatandaşın iş ve işlemlerinde beklemesine, işin uzun sürmesine neden oluyordu. Semih Esen, sağ olsun bu sorunu ortadan kaldırdı. İnternetimiz bağlandı. Dolayısıyla ben de çok memnunum. İşlem yapmaya gelen komşularımız da çok beklemedikleri için memnunlar’’ diye konuştu.

“Konyaaltı Belediyesi’nin destekleri çok yerinde”
Kuşkavağı Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaşan da, ‘’Muhtarlık binamız içerisinde gördüğünüz hemen hemen her şeyi Konyaaltı Belediyemiz tedarik etti. Şimdi de internet bağlantımızı yaptılar ve fatura bedelini üstlendiler. Yaptıkları desteklerle bizleri özellikle maddi yönden büyük bir külfetten kurtardılar” şeklinde konuştu.

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