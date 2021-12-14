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ATSO Başkanı Çetin: “Antalya’da yabancıya konut satışında rekor var”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Antalya’da yabancıya konut satışında rekor var”

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan inşaat ve konut sektörü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz’de konut fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen Kasım ayında konut satışlarının Türkiye ortalamasının üzerinde arttığını, Antalya’da yabancıya konut satışında ise tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.
Çetin, Türkiye genelinde konut satışlarının Kasım ayında geçen yıla göre yüzde 59 artarken, 11 aylık satışların geçen yılın yüzde10 altında kaldığını, Batı Akdeniz’de ise 11 aylık dönemdeki yüzde 5,2 azalmaya rağmen Kasım ayı konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 79 artışla Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

“TCMB faiz indirimi, kredili konut satışlarını artırdı”
Faiz indiriminin kredili konut satışlarını arttırdığını belirten Davut Çetin, “Antalya’da 11 ayda 56 bin 540 konut satışıyla uzun yıllar ortalaması olan 62 bin düzeyine yaklaşmış bulunuyoruz. Konut fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen Batı Akdeniz ve Antalya konut sektöründe canlılık devam etmiş, döviz kuru artışı ve konut kredisi faizinde indirimle birlikte ipotekli ve ipoteksiz konut satışlarında dönemsel canlanma ivme kazanmıştır” dedi.

“Yabancılara konut satışı”
Yabancılara konut satışının Antalya’da rekor kırdığını belirten Çetin, “Kasım ayında Türkiye genelinde toplam satışlar içerisindeki yabancılara yönelik konut satışları geçen yıla göre yüzde 48,4 oranında artarak 7 bin 363 adet olarak gerçekleşirken, Antalya’da yüzde 114’lük rekor bir artışla bin 917 adet olmuştur. OcakKasım dönemi satışları ise Türkiye genelinde yüzde 39 artarken Antalya’da yüzde 52 artışla 10 bin 557 olarak gerçekleşmiştir. Tarihsel olarak bakıldığında, Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilen yabancılara yönelik konut satışı bin 917 adet ile tüm zamanların en yüksek aylık satış sayısına ulaşmıştır.Kasım ayında yabancılara konut satışları içerisinde Antalya’nın payı yüzde 26’ya yükselmiştir. Yani Türkiye’de yabancılara satılan her 4 konuttan biri Antalya’da gerçekleşmiştir. TL’deki değer kaybı, vatandaşlık uygulamaları gibi faktörlere Antalya’nın cazibesi eklendiğinde yabancılara konut satışındaki rekorların sürpriz olmadığı açıktır” diye konuştu.

“Konut satışları inşaat sektörünü de canlandırdı”
Konut satışları artışına paralel olarak inşaat yatırımlarında da canlanma olduğunu belirten Çetin, “Yapı ruhsatları yüzölçümü 9 aylık dönemde Türkiye genelinde yüzde37, Batı Akdeniz’de yüzde 45 oranında artmıştır. Bölgemizde 9 aylık dönemde yapı ruhsatı alınan daire sayısı 2020 yılında 16 bin 453 iken 2021 yılında yüzde 58 oranında artışla 26 bin 064’e çıkmıştır” dedi.

“Döviz kuruyla birlikte artan maliyetler ve fiyatlar arzı ve talebi olumsuz etkileyecek”
İnşaat maliyetlerindeki ve konut fiyatlarındaki artışların eş zamanlı olarak halkın alım gücündeki düşüşle birlikte sektör için risk oluşturduğunun altını çizen Davut Çetin, “ Maliyet ve fiyat artışları orta ve dar gelirli kesimde konut sahibi olma hayallerinin ertelenmesine neden olmaktadır. Ekonominin istikrarı ve geniş kesimlerin refahı için döviz kuru ve enflasyonda kontrolsüz artışın durdurulması acil bir sorun haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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