Hakan Bilgin’den ‘Fark’ıma Takılanlar’ söyleşisi

Oyuncu ve yazar Hakan Bilgin “Fark’ıma Takılanlar” konulu söyleşisiyle hayranlarını hem güldürdü hem düşündürdü. 3. Alanya Kitap günlerinin söyleşi bölümüne konuk olan oyuncu ve yazar Hakan Bilgin, gençlere umut ve farklılığın önemini anlatan mesajlar verdi.



“İsyan etmemeliyiz”

Farklılığı fark etmenin insanın hayatını nasıl değiştirdiğini örnekler vererek dinleyicilere sunan Bilgin, “Herkes bir tanedir ve birbirinden farklıdır. Hayatımıza bakarak isyan ettiğimiz her şey belki de bizim hayatımızda başımıza gelebilecek en iyi şeylerin sebebidir. Ben Karadenizliyim ve burnum sayesinde oyunculuk kariyerim başladı. Kaderimizle bize verilen varlıklarımıza, değerlerimize isyan etmemeliyiz. Farklılığımızı fark edersek onunla büyür gelişiriz. Bu da bizi biz yapan özel değerlerimizdir. Biriktirdiğimiz hikayelerin değerini bilmeli, bunun farkında olmalıyız” dedi.



“Ayna arkadaşlarınızın size faydası yoktur”

Dünyada farklı farklı tarafların olduğunu ancak kendisinin sadece doğrunun tarafında olduğunu vurgulayan oyuncu ve yazar Hakan Bilgin, “Sürekli yanınızda taşıdığınız ‘ayna’ arkadaşlarınızdan uzak durun lütfen. Sizin her söylediğinizi onaylayan ve sizinle aynı görüşteki arkadaşlarınız size zarar verir. Sizden farklı düşünen arkadaşlarınız sizi geliştirir. Geçmişini kabul eden, kendi farklılığının farkına varan insanlar süreci iyi yönetir” dedi.



“Gülümsemesi insanın imzasıdır”

“İnsanların gülümsemesi, onların imzasıdır” diyen Bilgin, “Gülümsemek fark edilmenin en güzel işaretidir. Herkesin başarı hikâyesi, mücadelesi farklıdır. Mücadele veren insan iyi yere gelir. Gençler, sizlere tavsiyem dinlemesini bilin. Dinlemeyi bilen öğrenmeyi de bilir. Bir de gülümseyin” diye konuştu.



“Tablo hediyesi”

Hakan Bilgin, söyleşisini katılımcıların sorularını yanıtlayarak tamamladı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan söyleşinin sonunda Hakan Bilgin’e Alanya’nın fethinin 800. yılı anısına hazırlanan tabloyu hediye etti. 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek 3. Alanya Kitap Günleri’nin 15 Aralık Çarşamba günkü konuğu yazar Murat Menteş. Menteş, “Romandan Uyarlanmış Hayat” adlı söyleşisi ile vatandaşlarla birlikte olacak.

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