Antalyaspor yüzücülerine ‘Yeşil Yıldız’

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Dünya çapında ünlü swimran kings internet sitesinden Antalyasporlu rekortmen yüzücüler Emir Batur Albayrak ve Emre Sarp Zeytinoğlu'na ‘Yeşil Yıldız’ verildi.

Sadece olimpiyatlara katılma ihtimali çok yüksek olan ve yüzde 97 oranında başarı göstermiş sporculara verilen “Yeşil Yıldız” ile alt yaş kategorilerinden beri Antalyaspor çatısı altında beraber yetişen sporcular Emir Batur Albayrak ve Emre Sarp Zeytinoğlu Antalyaspor ailesini gururlandırdı.

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