FT Antalyaspor'da, İH Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

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FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 16. haftasını 21’lik Trabzonspor galibiyetiyle kapatan kırmızıbeyazlılar, 2 günlük iznin ardından cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunundan sonra dar alan pas çalışmasıyla tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Crivell, Harun Alpsoy, Doğukan Nelik ve Ufuk Akyol katılmadı. Uzun bir aradan sonra yeşil sahalara dönen Wright ise istekli haliyle göz doldurdu.

Antalyaspor hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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