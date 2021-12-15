Büyükşehirden 2 bin sokak hayvanına bakım evi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, bin 312 kedi ve 732 köpek kapasiteli modern tesisinin inşaatı hızla sürüyor. 42 bin metrekarelik tesis tamamlandığında, sokak hayvanları yerden ısıtmalı ve modern yeni yaşam alanlarına kavuşmuş olacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde betonarme işleri tamamlandı. Duvar ve sıva imalatlarının da sona yaklaştığı projede, önümüzdeki haftalarda dış cephe boyaları yapılacak. Proje, tamamlandığında bin 312 kedi, 732 köpek kapasitesiyle Türkiye’nin en modern ve en üst seviye imkanlarını bünyesinde barındıracak.



“Modern tesis”

Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla projenin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 6 bin 800 metrekare kapalı alan bulunuyor. Proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile sokak hayvanlarına bir yuva olacak.



“Beton işleri bitti”

Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde binaların duvar, sıva, alçı, mermer imalatları yüzde 90 oranına ulaştı. Tesisin elektrik ve su bağlantıları da yapıldı. Alt yapı tesisat işlerine başlanılan projede yangın hidrandı ile yağmursuyu alt yapıları ve pis su alt yapı imalatlarında sona gelindi.



“Her detay düşünüldü”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde kedi ve köpekler için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı, yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm olacak.

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