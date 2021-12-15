Ünlü piyanistlerden Aşık Veysel türküsü

Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc&Noir, Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü müzikseverlerle buluşturdu.

Dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinin çaldıkları ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsü izleyicilerden beğeni aldı. Konserlerinde Türk bestecilere yer vermenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen ikili, yurt dışındaki konserlerinde de Türkçe eserler çaldıklarını ve o zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Şekeranber ve Çetiner’e konser sonunda festivalin idari direktörü olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

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