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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor

İHA

Muratpaşa’da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor

Antalya’da, Çevreci Komşu Kart projesiyle geri dönüşüm ekonomisi oluşturan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de giysi bağış otomatlarıyla kıyafetten ayakkabı ve çantaya kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünlerini üniversite öğrencileri için bursa dönüştürüyor.


Cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kartla artık tekstil atıkları da toplanıyor. Giysiden, ayakkabı ve çantaya ilçe sakinlerin kullanmadıkları kıyafetler ya da kullanılmayacak hale gelen tekstil ürünleri evlerden alınıyor ve karşılığında Çevreci Komşu Karta para yükleniyor.

“İlçe sakinleri para kazanıyor”
Muratpaşa Belediyesi’nin, Çevreci Komşu Kart projesi, Nisan 2016’da başladı. İki mahallede başlayan pilot çalışmaların ardından projede Antalya’nın 513 nüfuslu ilçesinin 55 mahallesinde uygulanmaya başlandı. Projeyle, evlerde cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan nitelikli atıkları çöpe atmayıp ayrıştıran ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen ekiplere teslim eden ilçe sakinleri para kazanmaya başladı.

“17 milyon 979 bin 757 kilo atık toplandı”
Projenin uygulandığı ilk günden bu yılın kasım ayı sonuna kadar geçen sürede 17 milyon 979 bin 757 kilogram nitelikli atık toplandı. Bunun karşılığında 6 milyon 139 bin 775 lira kartlara yüklendi. İlçe sakinleri projenin ilk döneminde kazandıkları parayı sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilirken Çevreci Komşu Kart, bu yıl para kart özelliği de kazandı. Çevreci Komşu Kart, kredi kartı pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanılabiliyor, ATM’lerden nakit olarak çekilebiliyor.

“İhtiyaç sahiplerine ulaşıyor”
Türkiye Belediyeler Birliği’nden üniversitelerde birçok kurumdan ödül alan Çevreci Komşu Kart projesi, adeta geri dönüşüm ekonomisi oluştururken şimdi bir sosyal sorumluluk projesini de başlattı. İlçede 4 noktaya yerleştirilen giysi bağış noktalarıyla geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünleri üniversite öğrencileri için bursa dönüşüyor. Kullanabilecek durumda olanlar ise belediyenin sosyal yardım merkezinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

“Geri dönüşüme gönderiliyor”
Giysi bağış noktalarında bulunan otomatlar, Çevreci Komşu Kart, kimlik kartı ve Antalya’nın şehir içi toplu ulaşım kartıyla çalışıyor. Üç karttan birinin otomata okutulmasıyla birlikte otomatın kapağı açılıyor. Açılan kapaktan tekstil ürünleri atılıyor ve bir el işaretiyle otomatın kapağı kapatılıyor. Düzenli aralıkla kontrol edilen bağış noktalarından çıkan kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünleri geri dönüşüme gönderiliyor. Muratpaşa Belediyesi buradan elde ettiği geliri üniversite öğrencilerine burs olarak aktaracak. Giyilebilir durumdakiler ise belediyenin sosyal yardım merkezinde temizlenip ütülenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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