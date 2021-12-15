Korkuteli’nde yol yapım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Güzle Mahallesi yolunda asfalt öncesi son hazırlıkları yapıyor.



Korkuteli İlçesi Güzle Mahallesi yolunda bir süre önce görüş açısı yetersiz olan keskin virajlarda genişletme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yolu güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 2 kilometre uzunluğundaki yol üzerinde dar olan kısımlarındaki sert ve yüksek kayaları kırıcı iş makinaları sayesinde kırarak genişletiyor. Genişletme çalışmalarında sona yaklaşan ekipler ardından yolu asfalt hazırlıklarına başlayacak ve asfalt sezonunda asfaltlayacak.

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