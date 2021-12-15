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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Sadece Kadın’ Konyaaltı’nda sahnelendi

İHA

‘Sadece Kadın’ Konyaaltı’nda sahnelendi

Konyaaltı’nda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ‘Sadece Kadın, Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Konyaaltı Belediyesi, ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ kapsamında, Gözde Dinçer ve Yavuz Kağan Gültekin’in yazdığı ‘Sadece Kadın’ tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı. Banu Güngör İnal, Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili ve Murat İnal’ın rol aldığı oyun Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde sahnelendi. Kadına şiddeti ele alan oyunu, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Konyaaltı sakinleri izledi.

“Eğitimli kadın da şiddet görüyor”
Sadece Kadın oyununun ekip sorumlusu Pınar Koyuncu, kadına şiddetin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyledi. Oyunun, kadına şiddetle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyen Koyuncu, “Farklı sosyal, kültürel ve eğitim düzeyinde olan üç kadının hikayesi. Şiddet sadece iyi eğitim almamış kişilerin başına gelmiyor. Eğitimli ve kariyerli insanların başına da gelebiliyor. Oyunda, psikolojik şiddet gören bir kadın, küçük yaşta tecavüze uğrayıp, töre adı altında evlendirilen bir kız çocuğu ve şiddet gören iyi eğitimli bir kadının ölümle sonuçlanan hikayeleri yer alıyor. Biz, şiddete maruz kalan kadının neler hissettiğini izleyiciye anlatmaya çalıştık” dedi. Kadına yönelik yapılan benzetmelerin de oldukça rahatsız edici olduğunu belirten Koyuncu, “Kadın annedir, çiçektir, kardeştir, melektir gibi benzetmeleri doğru bulmuyoruz. Kadın sadece kadındır ve özellikle şiddet gören kadınların hissettikleri duygular hep aynıdır demek istedik” diye konuştu.

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