3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk Kader Buse Acar’a öğrenim gördüğü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi Kıbrıs'ta kızlarının diplomasını alan acılı aile, iş yerlerinde kızları için bir köşe oluştururken gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’a öğrenim gördüğü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi. Kızlarının diplomasını almak için Kıbrıs’a giden acılı anne ve baba, Kemer’e dönüşte iş yerlerinde kızları için bir köşe yaparken gözyaşlarını tutamadı.

24 Ocak 2009’da Batı Akdeniz’i etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sırasında annesiyle birlikte içinde bulundukları otomobilin hortuma kapıldığı olayda kaybolan Kader Buse Acar, yaklaşık 3 yıldır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kader Buse Acar’ın annesi Ayla Acar ve babası Ahmet Acar, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan kızları için okul tarafından düzenlenen onursal lisans diplomasını almak üzere geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hüzünlü bir yolculuk yaptı. Kaybolduğu tarihte KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Kader Buse Acar’ın kaybolmasından bir süre sonra sağ bulunacağından umudun kesilmesi üzerine Buse’nin okuduğu fakülte yönetimi, öğrencilerinin vefatından dolayı onursal lisans derecesi ve diploması verilmesini önerdi. Bu öneri üniversite senatosu tarafından onaylandı. Buse’nin kaybolduğu olay tarihine göre düzenlenen diploma, ailesine verilmek üzere bugüne kadar muhafaza edildi. Buse’nin diplomasını ve Kıbrıs’taki yurt odasında bulunan özel eşyalarını teslim almak üzere Gazimağusa’ya giden AylaAhmet Acar çifti, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Prof. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından karşılandı. Çift, onursal lisans belgesi ve üniversitenin anı plaketini üniversite yöneticilerinin elinden teslim aldı. Kıbrıs’ta ağırlanan acılı anne baba, daha sonra kızlarının kaldığı yurda giderek özel eşyalarını teslim aldı ve Kemer’e döndü.



Kızları için iş yerinde özel köşe hazırladılar

AylaAhmet Acar çifti, Kıbrıs'tan Kemer’e dönüşlerinde kayıp kızları adına verilen diploma, plaket ve bazı fotoğraflarından oluşan bir köşe hazırlarken duygusal anlar yaşadı. İHA muhabirine açıklama yapan anne Ayla Acar, Buse’nin diplomasının olaydan kısa süre sonra hazırlandığını ancak kendilerinin pandemiden dolayı gidemediklerini ifade ederek, “Kızımın ilkokul birinci sınıftan beri karnelerini, her özel günde her şeyini biriktirdim, dosyaladım hepsini sıraladım. Diplomayı almak da bize nasip oldu, onu da aldım geldim duvarıma yerleştirdim. Kızım karneni kaldır desem, 'Sen onun nereye kaldırılacağını iyi bilirsin anne' derdi. Diplomanın da görevini bana bırakıp gitti. Eşimin görüştüğüne göre kızımın adına üniversitede ağaç dikeceklermiş. Kızımı Kıbrıs’ta da yaşatacaklar. Bunlarla yaşamak için uğraşıyoruz. Kızımızın sevdikleriyle yaşamak için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

Baba Ahmet Acar da kızlarının anısını yaşatan ve onursal lisans diploması hazırlayan, kendilerini Kıbrıs’ta ağırlayan üniversite yönetimine teşekkür ederek, “Ne yazık ki 24 Ocak 2022 tarihinde bizim 3’üncü yılımız dolacak. Bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum. Çok ağır bir durum, çok acı bir durum. Yaşanılacak bir durum değil bu, evlat acısı bunun adı” dedi.

