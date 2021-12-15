Antalya’da denizde dev hortum oluştu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, dev hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde meydana gelen hortum karaya ulaşmadan son buldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntü alan vatandaşın “Kocaman hortum, dev gibi hortum” sözleri tedirginliğin boyutunu gösterdi. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

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