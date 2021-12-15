Korkuteli Kaymakamı Çimşit, Yüksekova'ya tayin oldu

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Resul Özdemir ise Korkuteli Kaymakamlığına atandı.



18 Eylül’de Siirt Vali Yardımcılığından Yüksekova Kaymakamlığına atanan Resul Özdemir, 3 aylık görevi sonrası Korkuteli Kaymakamlığına tayin oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve tekli kararnameyle Korkuteli Kaymakamlığından Yüksekova Kaymakamlığına Atanan Ömer Çimşit, önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılacak. Kaymakam Çimşit, 3 yıl önce Korkuteli’ne atanmıştı.

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