Alanya’da nefes ve beyin farkındalık semineri

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, Nefes ve Beyin Farkındalık Semineri düzenlendi.





Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda Nefes ve Beyin Farkındalık Seminerinde, Nefes ve Beyin Egzersiz Eğitim Uzmanı Ahmet Diler stresle başa çıkmanın yollarını anlattı.

Pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilen seminere; Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Menderes Sivri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Diler; stresle başa çıkma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, odaklanma sorunları, ders ve iş başarısını artırma, panik ve depresif kaygıyla baş edebilme, performans artırma gibi konuları ele aldı. Seminer sonunda Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından günün anısına Ahmet Diler’e hediye verildi.

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