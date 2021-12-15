Karabağ Savaşı’nda şehit olan askerlerin çocukları Büyükşehirde

AzerbaycanKarabağ savaşında şehit olan 12 Azerbaycan vatandaşının çocuğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya’ya geldi. Şehit çocukları ve öğretmenleri Başkan Vekili Deniz Filiz’le görüştü.



Azerbaycan’ın geçen yıl Ermenistan ile yaptığı savaştaki şehitlerinin çocuklarından 12’si, 4 öğretmeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Antalya’ya geldi. Belediyeyi ziyaret eden şehit çocukları ve öğretmenleri, Başkan Vekili Deniz Filiz ve Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ile görüştü. Çocuklar, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğini anlatan şiirler okudu.



“Çocuklar babalarının ellerini öpsün”

Başkan Vekili Deniz Filiz, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Filiz, “Kardeş Azerbaycan’dan gelen şehit çocukları ile bir aradayız. Başkanımız Muhittin Böcek adına bu misafirliği yürütüyoruz. Umarım çocuklar artık hep babalarının ellerini öperler, mezar taşlarını değil. Hepsi için her zaman her türlü desteği ve yardımı yapmaya hazırız” diye konuştu.



“Teklif Azerbaycan’dan geldi”

Kardeş ülke Azerbaycan’ın geçen yıl Ermenistan’a karşı çetin bir savaş verdiğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “Bu savaşta 3 bin kardeşimiz şehit oldu. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan belediyemize şehit çocuklarımızın Antalya’da vakit geçirmesi, buradaki çocuklarla kardeşliklerini pekiştirmesi için bir proje teklifi gelmişti. Azerbaycan Kültür Derneği de bu ziyaretin parçası olmak istedi. Başkanımız Muhittin Böcek bunu memnuniyetle kabul etti” dedi.



“Şehit evlatları burada”

Çocukların öğretmenlerinden Sevda Celilova, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile Antalya’ya geldiklerini belirterek, “Azerbaycan’da savaşta şehit olan babaların evlatları ile Antalya’dayız. Azerbaycan ve Türkiye devletleri arasında dostluk ve kardeşlik bu şehit evlatları bugün buradalar” ifadelerini kullandı.

Kardeş ülke çocukları, Demre ve Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

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