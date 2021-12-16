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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Times Of Türkiye ALKÜ’de program çekimi gerçekleştirdi

İHA

Times Of Türkiye ALKÜ’de program çekimi gerçekleştirdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Times of Türkiye ekibini ALKÜ’de ağırladı.
Ülke ve dünya gündeminin Türkiye'nin perspektifinden değerlendirildiği ‘Times of Türkiye’ platformunun çekimleri Prof. Dr. Talip Küçükcan moderatörlüğünde ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. “Türkiye Projeksiyonu ile Dünya Siyasetine Bakış” adlı programın çekimlerinde; akademisyenler Prof. Dr. Talip Küçükcan, Kılıç Buğra Kanat ile gazeteciler Taha Dağlı ve Sernur Yassıkaya, dış politika ve dünya siyasetinde Türkiye’nin gücünü ele aldılar.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çok iyi ağırlandığını ifade eden Prof. Dr. Talip Küçükcan, “Üniversite gençliği ile Türkiye perspektifinden dış politika meselelerini konuştuk. Times of Turkey üniversite buluşmaları devam edecek” şeklinde konuştu.
Değerli isimleri ALKÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Hakikaten çok verimli bir program oldu. Üniversitemizde Türkiye projeksiyonundan dış politika meselelerini konuştular. Gelişmelere farklı açılardan bakma fırsatımız oldu” diye konuştu.

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