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Kepez’de sokak hayvanları, bakımevine emanet

İHA

Kepez’de sokak hayvanları, bakımevine emanet

Kepez’de sokak hayvanları, Kepez Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne emanet.
Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilçe sınırlarındaki sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, işaretleme ve tedavi işlemlerini gerçekleştiriyor. Merkeze getirilen sokak hayvanları önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri için aşıları yapılan sokak hayvanları yine belediye ekipleri tarafından alındıkları ortama bırakılıyor. Hasta olan sokak hayvanları da tedavi süreçleri tamamlanana kadar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir ediliyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, kontrolsüz üremenin önüne geçmek içinde sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini de gerçekleştiriyor.

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