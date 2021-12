Konyaaltı Belediyesi personeline 3’üncü doz aşı

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliği ile planlanan ve üçüncü aşı sırası gelen belediye çalışanları aşılarını oldu.

Personeline 3’üncü aşıyı yapacaklarını bildiren Konyaaltı Belediyesi, bu kapsamda Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, belediye personeline aşı yaptırdı. ‘Önce sağlık‘ diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son 2 yılda hem ülke hem de dünya olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Salgın hastalıkların her geçen gün değişime uğrayarak varlığını sürdürdüğünü belirten Başkan Esen, belediye olarak bu konuda işi her zaman sıkı tuttuklarını söyledi. Belediye çalışanlarının ve halkın sağlığını her zaman birinci sırada tuttuklarını dile getiren Esen, “Belediye çalışanlarımızın sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmeleri için sık sık sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Bu kapsamda Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü’müzün iş birliği ile başlattığımız 3’üncü aşı, bugün itibari ile aşı sırası gelen tüm personelimize yaptırdık” şeklinde konuştu.

