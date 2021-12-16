Antalya'da aralık ortasında deniz keyfi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesindeki otellerde tatillerini geçiren turistler, aralık ayı ortasında deniz keyfi yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışlı soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Dün ve önceki gün yaşanan yağışın ardından ilçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girdi. Turizm merkezi Side'deki otellerde tatil yapan turistler, plaj ve havuz kenarlarında güneşlendi.
Almanya, İngiltere, Ukrayna, Polonya, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden tatile gelen turistler, yüzerek güneşli havanın tadını çıkardı. Aralık ayında deniz keyfi yapan tatilcilerden bazıları da sahilde yürüdü, kitap okudu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-12-16 15:39:22
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