ANTGİAD’ın konuğu Kaslowski oldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Aralık Ayı Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı, gerçekleştirildi. ANTGİAD Başkanı Osman Sert’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin Covid19 temaslı olmasından dolayı çevrimiçi olarak katıldı.

ANTGİAD Üyeleri ve SİAD başkanlarının geniş bir katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert’in konuşması ile başladı. Dernek çalışmaları, Antalya ve ekonomi üzerine bir konuşma yapan Sert, genç iş insanları olarak yoğun bir çalışma dönemini geçirdiklerini ifade etti.

Konuşmasına 2021 yılının bir değerlendirmesini yaparak başlayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Bildiğiniz gibi 2020 yılından bu yana pandemi ile birlikte ekonomi anlamında çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle Antalya olarak bu süreçte en büyük hasar alan kent olduk. Bugün halen kent olarak pandemi etkisinden tam olarak sıyrılmış değiliz. 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyürken Antalya olarak yüzde 13’ü aşkın ekonomik olarak küçüldük. Yani Türkiye ekonomisinden yüzde 15 ayrıştık. Kent olarak ekonomimiz yüzde 15 küçüldü” dedi.

2021 yılında turizmin toparlanmasıyla birlikte Antalya olarak iyi bir toparlanma dönemine de girdiklerini ifade eden Başkan Sert, son 1,5 aydır yaşanan kur artışlarına karşın önlem alınması gerektiğini söyledi.



“Ülkeyi ileriye taşıyacak enerji gençlerde var”

İşsizlik sorununun da önlerinde duran çok büyük bir problem olduğunu dile getiren Başkan Osman Sert, “Özellikle genç işsizliği çok büyük bir sorun olarak sürmekte. Bugün neredeyse her 4 gencimizden biri işsiz. Bu durum gençlerimizin ümidini azaltıyor. Gençlerimiz yurtdışını tercih ediyor, burada doktor olmaktansa Avrupa ülkelerinin birinde taksi şoförü ya da garson olma hayalleri kuruyor. Bunların önüne geçmek için artık bir gençlik politikası oluşturulmasını bekliyoruz. Bu çerçevede önümüze gençlerin taleplerini ve gelecek beklentilerini almalıyız. Gençlerin geleceğe bakışını, Z kuşağının iş gücüne katılımını, genç girişimciliğini ve beyin göçünün önüne geçmeyi konuşmalıyız. Gençlerin bakışını pozitife dönüştürecek çalışmalar yapmalıyız. Çünkü bu ülkeyi ileriye taşıyacak enerjiye yalnızca gençlik sahiptir” dedi.



“Bizler gençleriz, gelecek de bizlerindir”

Konuşmasının sonunda iklim değişikliğinin Antalya’ya olan etkilerine değinen ANTGİAD Başkanı Sert, “İklim değişikliği Antalya gibi tarım ve turizm ile ekonomisi doğrudan bağlı bir kent için en önemli konu olmalıdır. Bunu yalnızca Antalya’da iş dünyası olarak da değil kentin bütün aktörleriyle gündemimize hatta gündemimizin en üstüne almalıyız. Yeşil ekonomiyi, çevreci dönüşümü, karbon ayak izini ve sıfır atığı konuşmalıyız. İklim değişikliği bugün tüm dünyanın önünde duran çok ciddi bir problemdir. Bu konuda gençler olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu konuda yapılacak her çalışmanın içerisinde yer almaktan onur duyarız. Çünkü bizler gençleriz, gelecek de bizlerindir. Bize ve bizden sonraki gençlere bu mirası bırakmak bu salondaki herkesin görevidir. Hiçbirimiz bu görevden uzak duramayız. Hepimiz elimizi taşın altına sokmak zorundayız” şeklinde konuştu.



Kaslowski: “Uzun zamandır böyle bir büyüme yaşamadık”

Toplantıya Covid19 temasından dolayı çevrimiçi olarak bağlanan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Sert'in ekonomi yorumlarına katıldığını söyledi. 2021 yılında yüzde 10 büyüme yaşandığını ifade eden Kaslowski, “Uzun zamandan bu yana böyle yüksek bir büyüme yaşamamıştık. Bu büyümenin yüzde 6’lık kısmı ihracatla, yüzde 2’si de yatırım ile gerçekleşti. Sağlıklı büyümenin yanında sanayi, hizmet sektörü olmak üzere beklentilerin üzerinde bir performans göstermiş durumda. Bu sene iş dünyası olarak genelinde başarılı bir performans göstermiş olduk. Ancak bu performansı sürdürülebilir bir hale getirmek gerekiyor. Yaşadığımız kur şokuyla öngörülemeyen bir döneme girmemizi sağladı. Şu an faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışacağımız bir dönemdeyiz” dedi.

Konuşmasının sonunda ANTGİAD’ın çalışmalarını da çok başarılı bulduğunu ifade eden Kaslowski, “ANTGİAD’a böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yanınızda olmak isterdim ancak şu yaşadığımız dönem ne yazık ki böyle beklenmedik şeyleri yaşamamıza sebep olabiliyor. Umarım çok yakın bir zamanda birlikte olabiliriz” diye konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından ANTGİAD’ın yeni üyelerine üyelik belgeleri takdim edilerek, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

