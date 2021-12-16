Alanya’da sağlık çalıştayı düzenlenecek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: “Sağlık Çalıştayımız Alanya’mız açısından büyük önem taşımaktadır. Herkes davetlidir”

ALTSO, ALKÜ, AHEP ve ALSTUD işbirliğinde 1819 Aralık 2021 tarihlerinde ALTSO ev sahipliğinde sağlık turizmi açısından büyük önem arz eden Sağlık Çalıştayı düzenleniyor. Alanya halkını çalıştaya davet eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sağlık Çalıştayımız Alanya’mız açısından büyük önem taşımaktadır. ALKÜ, AHEP ve ALSTUD işbirliğinde gerçekleştireceğimiz çalıştayımıza herkes davetlidir” dedi.

18 19 Aralık 2021 (CumartesiPazar) tarihleri arasında ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Sağlık Çalıştayı ile ilgili olarak bugün ALTSO’da düzenlenen basın toplantısına Başkan Şahin’in yanı sıra ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan ve ALSTUD Başkanı Dr Tevfik Yazan’da katıldı.

Alany için bu çalıştayın öneminden bahseden Başkan Şahin, “ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan ve ALSTUD Yönetim Kurulu Başkanımız Dr Tevfik Yazan ile düzenlediğimiz basın toplantısında bölgemiz ve ülkemizin Dünya Sağlık Turizmi Pastasından daha fazla pay alabilmesi hedeflenen bu çalıştayın önemine dikkat çektik. Çalıştayımıza ülkemizden ve değişik ülkelerden 60 akademisyen, Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan da Daire Başkanı ve Genel Sekreter düzeyinde katılımlar olacak. Sağlık Turizmi yapacak Sağlık Kuruluşlarının belgelendirilmesi ve sağlık çalışanlarının da eğitilmesi konusunda yol haritası belirlenecek. Sağlık Turizminde ülkemizin ve hizmetin en güzeline layık Alanya’mızın da hak ettiği payı alabilmesi en büyük temennimiz. Turizmin çeşitlendirilmesi, hususunda bu çalıştayı çok değerli buluyoruz. Buradan çıkacak kararların da uygulamada takipçisi olacağız. Alanya’mızın mükemmel iklimi, tarihi ve doğal güzellikleri ile sağlık için seyahat eden kesimin tercihi olmaması için hiçbir neden yok. Bilakis Alanya avantajlarını çok daha iyi kullanabilecek ve kendisini öne çıkartacak potansiyeli var. Bu yönde ALKÜ Rektörümüzden ve akademik kadrolarından ve Tevfik Yazan hocamız ile ekibinden yararlanacağız. Koordinasyonlu, uzlaşıcı, birlik ve beraberlik içinde Alanya’mıza hizmet ederek her sorunun üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.

Kalan: “Sağlık turizmi için çalışıyoruz”

ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan ise sağlık turizminin öneminden bahsederek, “ALKÜ olarak Alanya’nın turizm çeşitliliğini arttırmak için geçtiğimiz yıl Sağlık Turizmi Uygulama Araştırma Merkezi’ni Alanya’mıza kazandırmıştık. Bu kapsamda da yurt dışından hekimleri getirerek ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorların nezaretinde 1520 günlük staj programları uygulayarak sağlık turizmi açısından ilk çalışmalarımızı hayata geçirmiştik. Bugün de çok önemli bir organizasyon için ALTSO’dayız. ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin, AHEP ve ALSTUD Başkanı Dr Tevfik Yazan işbirliğinde Sağlık Çalıştayı düzenliyoruz. Çalıştayımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yazan’dan başkan Şahin’e teşekkür

ALSTUD Başkanı Dr Tevfik Yazan ise “Sağlık turizmi artık savaşların ekonomik olarak yapıldığı dünyada büyük önem taşımaktadır, ekonomik bir sektör haline gelmiştir. Ülkemizin sayılı Ticaret Odalarından olan ALTSO ev sahipliğinde Kıymetli Başkanımız Mehmet Şahin ve ALKÜ ile AHEP işbirliğinde düzenleyeceğimiz çalıştayımız bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Çalıştayımız da büyük emekleri olan Başkanımız Mehmet beye ve üniversitelerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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