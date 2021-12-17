Hırsızlık ve kurşunlama olayının şüphelileri yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve iş yeri kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüpheliler yakalandı.

Aşağı Pazarcı Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin 11 ayrı suçtan kaydı bulunan Sami Ö. ve 3 suçtan kaydı yer alan Ergün D. olduğunu belirledi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



"İş yerini kurşun yağdırdı"

Yine aynı mahallede işyeri kurşunlama olayının şüphelisi Mehmet G. olayda kullandığı pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet fişekle yakalandı. 5 suçtan kaydı bulunan Mehmet G.’nin iş yeri çalışanıyla tartıştığı, barışmak için geri geldiğinde aralarında arbede çıkması üzerine iş yerini kurşunladığını söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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