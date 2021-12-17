Cadde ortasındaki kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti Gençlerin kavgasında 21 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kalbinden bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk caddesinde gece 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Yılmaz ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı. Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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