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Boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı Saldırganın baltalı saldırısından eski eş güçlükle kurtuldu Olay yerinden kaçan zanlı Denizli yolunda yakalandı

İHA

Boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı Saldırganın baltalı saldırısından eski eş güçlükle kurtuldu Olay yerinden kaçan zanlı Denizli yolunda yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde , eski eşinin evli olduğu adamı silahla vurup öldüren adam, öz oğlunu ise yaraladı.
Olay Kökez mahallesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yılmaz N., daha önce boşandığı Gülbahar K.'nin evine gitti. Çıkan tartışma sonucu Yılmaz N., eski eşinin kocası Remzi Kerpiç'i ve annesiyle birlikte yaşayan oğlu F.N.'yi yanında getirdiği silahla 3 el ateş ederek vurdu. Yılmaz N.'nin eski eşine de baltayla saldırıp hafif yaraladığı, kadının ise kaçarak kurtulduğu belirlendi. Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Remzi Kerpiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. F.N.'nin ise ağabeyi R.N. tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Remzi Kerpiç'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırganın AntalyaDenizli Karayolunda yakalandığı belirtildi. Emniyete getirilen Yılmaz N'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Kardeşini hastaneye götürdükten sonra olay yerine dönen R.N. ise polis aracının yanında oturup uzun süre üzerinden şoku atamadı.
Görgü tanığı bir mahalle sakini üç el silah sesi duyup dışarı çıktığını belirterek "Baktığımda arabanın çalıştığını ve bir kişinin çabuk bin arabaya deyip buradan ayrıldığını gördüm. Bağırma sesleri geliyor da öncesisinde silah sesi duydum, muhtemelen ev içinde yaşandı olay" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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