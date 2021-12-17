Ormana bırakılan sokak köpeklerine jandarma sahip çıktı

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Korkuteli’ne bağlı Yeleme Mahallesi Varsak yaylasında ölümü terk edilen köpekleri jandarma besleyip sahip çıktı. Jandarma ekipleri,

Varsak yaylasında sahipsiz kalan başıboş köpekler, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yiyecek vererek besledi. Sahipsiz köpekler son günlerde yiyecek bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler terk edilen köpekleri toplayıp en yakın bölgeden yiyecek malzemesi alarak köpeklerin karnını doyurdu.

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