ALKÜ 46 üniversite arasında 13. sırada

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ,Türkiye'de 2010 yılından sonra kurulan 46 üniversite içerisinde 13’üncü sırada yer aldı.

Uluslararası bilimsel araştırma kuruluşu AD Scientific Index'in Google Akademik açık profillerine göre hazırlamış olduğu ve 256 bilim alanında üstün başarı gösteren akademisyenlerin sıralandığı Turkey Top 10.000 Scientists "AD Scientific Index 2022 Version 1" çalışması yayınlandı. Yayınlanan verilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) 15 akademisyen listede üst sıralarda yer aldı.

Dünya genelinden 212 ülke ve 14 bin 113 yükseköğretim kurumunun dâhil olduğu bu çalışmaya göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkiye adresli üniversitelerde en çok atıf alan ve en yüksek hindex değerine sahip ilk 10 bin bilim insanının sıralandığı listeye girme başarısı gösteren 15 akademisyeni ile Türkiye'de 2010 yılından sonra kurulan 46 üniversite içerisinde 13’üncü sırada yer aldı.

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