Kız arkadaşa laf atma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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CENAZESİ ALINDI

Serik ilçesinde kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Yılmaz, defnedilmek üzere Serik'e götürüldü. Cenazeyi almaya gelen yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-17 12:14:12



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