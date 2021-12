Başkan Böcek: “Hz. Mevlana’yı dünyaya tanıtmalıyız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi vuslatının 748’inci yılında büyük İslam alimi Hz.Mevlana Celaleddini Rumi’yi andı. Geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hz. Mevlana’nın değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Bu ismi dünyaya tanıtmak, kendimizi dünyaya Hz.Mevlana’nın penceresinden takdim etmek hepimizin görevi olmalıdır” dedi.

Hz. Mevlana Celaleddini Rumi Hakk’a vuslatının 748’inci yıldönümünde Antalya’da Sema Töreni ile anıldı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konyalılar Federasyonu ve Konyalılar Derneği katkılarıyla düzenlenen etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu.



“İnsanlığa umut ışığı oldu”

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen anma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Hz.Mevlana’nın sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik adına verdiği mesajlarla kan, nefret ve acının damga vurduğu 13. yüzyılda tüm insanlığa umut ışığı olduğunu söyledi. Başkan Böcek, vuslatının üzerinden 7 buçuk asır geçmesine rağmen Hz. Mevlana’nın hala gönüllere ulaştığına dikkat çekerek, “O’nu bu denli ve her dem taze tutan şey aşktır, sevgidir. O’nun yeşerttiği sevgi ortamının temelinde barış vardır. Tüm farklılıkların, hırsların, kavgaların, ayrılıkların, öfkelerin ve kinlerin kısaca insanı kirleten her duygunun hoşgörüyle yok edilmesi vardır. Bu ismi dünyaya tanıtmak, çocuklarımıza, gençlerimize O’nu ve öğretilerini anlatmak kendimizi dünyaya Hz. Mevlana’nın penceresinden takdime etmek hepimizin görevi olmalıdır. Çünkü Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği daha aydınlık bir Türkiye’ye ancak böyle ulaşabiliriz” diye konuştu.



“Dernek başkanlarına sertifika”

Başkan Böcek’in konuşmasının ardından geceye katılımcı olarak katılan derneklerin adına Manavgat yangınında zarar gören alanlara dikilen fidanların sertifikaları verildi. Akdeniz Konyalılar Derneği Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İsmail İncel, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dikici’ye sertifikaları Başkan Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.



“Sema töreni düzenlendi”

Mevlana’yı anma etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde düzenlenen Semâ Töreni ile devam etti. Etkinlikte vefatının 175’inci yılı olması nedeniyle Hamamizade İsmail Dede Efendi’nin Neva makamında beslediği Mevlevi Ayini Şerif’i seslendirildi.

