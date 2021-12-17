Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü'nün sahalarında oynanan turnuvada İstanbul, Kemer Country, Klassis, Bodrum, Ankara, Taurus ve Kıbrıs golf kulüpleri olmak üzere 7 kulüpten 80 amatör golfçü mücadele ediyor.
Üç gün sürecek turnuvada takımlar, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak. Turnuvaya iş insanları Recep Turan, Kıvanç Oktay, Ercan Çek, Ali Şahin de katıldı. Turnuva, 19 Aralık Pazar günü düzenlenecek törenle sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-12-17 15:14:24
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