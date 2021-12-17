Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (2)- Yeniden



Sayın yazı işleri müdürlerine;'Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.-----------------------------------------Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Yılmaz Naryaprağı (48), eski eşi Gülbahar Güzeloğlu'nu (43) bıçakla yaraladı, onun birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i (51) ise av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Serik'e bağlı Kökez Mahallesi´nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Naryaprağı, boşandığı Gülbahar Güzeloğlu'nun Remzi Kerpiç ile kaldığı eve gitti. Burada Yılmaz ve Güzeloğlu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Naryaprağı, bıçakla Gülbahar Güzeloğlu'nu başından yaraladı, kavgayı ayırmaya çalışan Remzi Kerpiç'e de av tüfeği ile 6 el ateş etti. Kerpiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz Naryaprağı ile Gülbahar Güzeloğlu'nun evdeki oğulları Furkan Naryaprağı (14) ise çenesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbahar Güzeloğlu ve Furkan Naryaprağı, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Remzi Kerpiç'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Yılmaz Naryaprağı, polisin MOBESE kameralarında yaptığı inceleme ve takiple otomobiliyle gittiği Denizli'de yakalandı. Gülbahar Güzeloğlu ile Remzi Kerpiç'in bir süredir dini nikah ile birlikte yaşadığı, Kerpiç'in eşinden boşandıktan sonra Güzeloğlu ile evlenmeyi planladığı belirtildi. Gözaltındaki Naryaprağı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-17 14:47:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.