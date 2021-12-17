Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45´e çıktı (2)

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MANAVGAT´TA BİR AYDA SAHTE İÇKİDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya´nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde 6 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldığı, durumu ağır hastalardan birinin 11 Aralık tarihinde, diğerinin 16 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. 12 Aralık tarihinde Antalya´ya sevk edilen bir hastanın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen bir hastanın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği, 2 hastanın tedavisinin dahiliye servisinde sürdüğü kaydedildi.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARCA

2021-12-17 15:40:33



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