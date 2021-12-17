'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

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BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Antalya Serik'te Volkan Yılmaz'ın, kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yılmaz'ın bıçaklandıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte iş yerinin önüne geldiği, yığılıp yere düştüğü, bıçaklayanların olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Evine yakın mesafedeki kavgayı gören Adem Yılmaz'ın, panikle gelip aldığı oğlunu hastaneye götürdüğü anlar da görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-17 15:47:46



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