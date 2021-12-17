Otomobil, engelli motosikletine çarptı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, U dönüşü yapan engelli motosikletine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Oğuz Tunca’nın kullandığı 07 NM 242 plakalı otomobil ile Külliye Camii önündeki kavşakta U dönüşü yapmakta olan Leman Esin Aşkın’ın kullandığı 07 ADK 460 plakalı elektrikli engelli motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Leman Esin Aşkın’ın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

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