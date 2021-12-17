Konyaaltı’nda denize girip, Saklıkent’te karla oynuyorlar Antalyalı vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşıyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde vatandaşlar, yarım saatlik bir zaman diliminde iki mevsimi bir arada yaşıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde güneşli havanın tadını çıkaran kent sakinleri, yarım saatlik mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi’nde de kar üzerinde mangal keyfi yapıyor.

Konyaaltı’nda vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, yaklaşık yarım saatlik zaman diliminde iki mevsimi bir arada yaşıyor. Geçen hafta kent merkezini teslim alan sağanak ve fırtınanın ardından yeniden güneşi gören vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Vatandaşlardan kimisi yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutup güneşlenerek havanın tadını çıkardı.

Sahil bandında bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde ise adeta tam tersi bir durum söz konusu. Mevsimin ilk kar tanelerinin düşmesiyle beyaza bürünen Saklıkent Kayak Merkezi’nde vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Bölgede kar yağışı olduğu haberini alıp Saklıkent'e gelen vatandaşlar, karla kaplı alan üzerinde mangal keyfi yapıp, çocuklarıyla kar topu oynadı.



“Konyaaltı çok özel bir bölge”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı ilçesinin doğal güzellikler anlamında çok özel ve zengin bir bölge olduğunu söyledi. Esen, "Hepimizin bildiği gibi Konyaaltı’mızın bir tarafında yaylalarımıza kar yağarken, diğer tarafta ise vatandaşlarımız sahil bandında denizin ve güneşin keyfini çıkarabiliyor. Özellikle kış mevsiminin ilk haftalarında böyle güzelliklere rastlayabiliyoruz. Bugün de yine aynı görüntülere şahit olduk. Yaşadığımız kentin böyle bir iklime sahip oluşundan dolayı çok şanslıyız ve memnunuz’’ dedi.



Kayak sezonu açılıyor

Kayak turizminde de önemli bir yere sahip olan Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının istenilen seviyeye gelmesiyle kayak sezonu da açılacak. Her yıl Türkiye’nin her yerinden binlerce misafiri ağırlayan Saklıkent’te gözler meteorolojiden gelecek kar yağışı haberlerine çevrildi.

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