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Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla uzlaştılar

İHA

Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla uzlaştılar

Antalya’da “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları müşteki ile şüpheli arasında kedi maması alınması karşılığında uzlaşma sağlandı.
Antalya’da bir kişi özel güvenlik sertifikası almak amacıyla gittiği firmada ücret konusunda yaşanan tartışma neticesinde firma sahibi tarafından tehdit edilip yaralandı. Müşteki, aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları müşteki ile şüpheli arasında uzlaşma sağlandı.
Soruşturma dosyası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, müştekinin, şüphelinin kendisine sokak hayvanlarına vermek üzere 3 paket 15 kilogramlık kedi maması alması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin, müştekinin istediği kedi mamalarını alması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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