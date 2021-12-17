Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ
2021-12-17 17:25:12
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