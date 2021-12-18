Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-18 00:32:00



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