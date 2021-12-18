'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (4)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya´nın Serik ilçesinde Volkan Yılmaz´ın bıçaklı kavgada yaşamını yitirdiği olay sonrasında polis, şüpheli Süleyman Andan (24), Fikret Dost (23) ve Ahmet Akbulut´u (23) gözaltına aldı. Şüphelilerden Süleyman Andan ve Fikret Dost polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ahmet Akbulut serbest kaldı. Süleyman Andan ve Fikret Dost, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-18 00:13:50



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