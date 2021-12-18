Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

İHA

Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4540 sokakta bir ikametin bahçesinde kilitli halde bulunan bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlerken, şüpheli A.Y., Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çalınan bisiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli Aytaç Yakar, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (4)
YEREL HABERLER 'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak ...
Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4)
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi ...
Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (3)
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi ...
Savcı olduğunu söyleyip hakaret eden sürücüye gözaltı
YEREL HABERLER Savcı olduğunu söyleyip hakaret eden sürücüye gözaltı
Aranan FETÖ şüphelisi Alanya'da yakalandı
YEREL HABERLER Aranan FETÖ şüphelisi Alanya'da yakalandı
Yazar Selim Han Yeniacun: “Bizi biz yapan değerlerimize iyi sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Yazar Selim Han Yeniacun: “Bizi biz yapan ...
Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV’e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti
YEREL HABERLER Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen ...
Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla uzlaştılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla ...
‘Huzur Antalya’ operasyonunda 86 gözaltı
YEREL HABERLER ‘Huzur Antalya’ operasyonunda 86 gözaltı
'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)
YEREL HABERLER 'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak ...
Konyaaltı’nda denize girip, Saklıkent’te karla oynuyorlar Antalyalı vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda denize girip, Saklıkent’te karla ...
Otomobil, engelli motosikletine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, engelli motosikletine çarptı: 1 yaralı
Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45´e çıktı (2)
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45´e çıktı ...
Başkan Yücel: “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin ...
Kargoyla gelen ölüme 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklama Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan kaçak alkol şüphelisi Manavgat'ta tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoyla gelen ölüme 'Olası kastla adam öldürme' ...
Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi ...
Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı
Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi ...
Alanya’da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Alanya’da kara saplanan araçta mahsur kalan ...
Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi ...
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, koşan adama misafir oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, koşan adama misafir ...
Başkan Böcek: “Hz. Mevlana’yı dünyaya tanıtmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Hz. Mevlana’yı dünyaya tanıtmalıyız”
Vali Yazıcı: “Antalya, avokado üretiminde Türkiye’nin yüzde 83’ünü karşılıyor”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Antalya, avokado üretiminde Türkiye’nin ...
Gece kartallarına “Yetkiniz yok, arayamazsın" diyen sürücünün aracından kurusıkı tabanca çıktı
YEREL HABERLER Gece kartallarına “Yetkiniz yok, arayamazsın" diyen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.