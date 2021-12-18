Noel Baba kostümlü dalgıç balıklarla yüzdü, turistleri selamladı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)BEŞ milyon litrelik ana tank kapasitesiyle dünyanın 5'inci büyük akvaryumu olan Antalya Akvaryum'da, yılbaşına özgü animasyon etkinlikleri başladı. Ana tank içinde vatoz ve köpek balıklarıyla yüzerek turistleri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç, ilgiyle izlendi.

3 metre genişliğinde, 131 metre uzunluğunda dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da yılbaşı etkinlikleri hız kazandı. Binlerce tür balığın yaşam alanı olan akvaryumda Noel Baba kostümlü dalgıcın balıklarla yüzdüğü ve turistleri selamladığı etkinlik ilgi gördü. Akvaryumu dolaşan turistleri karşılayan dalgıç, kimi zaman çıkardığı hava kabarcıklarıyla şekiller yaptı kimi zaman elleriyle kalp yapıp kameralara poz verdi.

Hristiyan turistler için böyle bir etkinlik hazırlamak istediklerini belirten işletme müdürü İsmail Arık, Noel Baba´nın geyiklerle uçmadığını, kuzey kutbuna hiç gitmediğini, Antalyalı olduğunu söyledi. Demre'de doğup, büyüyen ve yaşayan Aziz Nikholaos'un Patara'nın ilerisine geçmediğini ifade eden Arık, "İnsanlık yanlış biliyor. Biz Noel Baba´yı tekrar evine, Akdeniz'in sularına getirdik. 2000 yıllık Noel Baba mitolojisini kırmak istiyoruz. Antalyalı Aziz Nikholaos'a evine hoş geldin diyoruz" dedi.

Noel Baba kostümlü dalgıcı görünce çok şaşırdığını söyleyen Elif Göl, "Çok hoşuma gitti. Sağlıkçılar akvaryumu ücretsiz gezebiliyor. İlk defa geldim ve akvaryumun içinde balıklarla birlikte yüzen Noel Baba´yı görünce çok şaşırdım" diye konuştu.

Atmosferin çok farklı ve renkli olduğunu söyleyen Burcu Kurtoğlu ise, "Yüzen Noel Baba yapmışlar. Balık görmeyi bekliyordum, Noel Baba gördüm. Bize ne hediye verecek onu çok merak ettim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-12-18 09:43:25



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