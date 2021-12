Tral sürüsünün av olmamak için aldığı şekil görenleri hayrete düşürdü Yaklaşık 1,5 metrelik 4 akya balığının saldırısına uğrayan tral sürüsü, daha büyük bir balık şekli alıp akyalara gözdağı verdi O anlar sualtı kamerasına yansıdı Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Bir taraf besin için uğraş diğer tarafta da can pazarı vardı,çok güzel bir manzaraydı”

Antalya’da avlanan akya balıklarından kendilerini korumaya çalışan tral sürüsünün, dev bir balık şekli alıp akyalara gözdağı vermesi sualtı kameralarına yansıdı. Görüntüleri öğrencileri ile birlikte kayda alan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bir taraf besin için uğraş, diğer tarafta da can pazarı vardı. Çok güzel bir manzaraydı” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu geçtiğimiz günlerde Kemer ilçesi açıklarında dalış organizasyonu yaptı. Organizasyona akademik danışman olarak çağırılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerle birlikte 15 metre derinlikte dalış gerçekleştirdi. Bu sırada büyük akya balıklarının tral sürüsünü kovaladığını gören dalış topluluğu sualtı kamerasıyla kayda girmeye başladı.

Yaklaşık 1,5 metrelik akya balıklarına yem olmamak için sürü halinde gezen tral balıkları, zaman zaman girdiği şekillerse dikkat çekti.



“Bir taraf besin için uğraş, diğer tarafta da can pazarı”

Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tralların girdiği şeklin büyük bir balık şekli olduğunu kaydetti. Bu tür balıkların bir saldırı olduğunda sürüyü büyük bir cisim şekline dönüştürdüğünü aktaran Gökoğlu, “Kendilerine saldıran kuzuları korkutmak için daha büyük bir balık şeklini alıyorlar. Çok güzel bir manzaraydı. O kargaşa görüntüleri, balıkların bir dansı gibiydi. Zaman zaman akyalar sürünün arasına yakalamak için giriyor. Dağıtıyor ama yine aynı şekli alıyorlar. Bir taraf besin için uğraş, diğer tarafta da can pazarı olan bir görüntüydü” diye konuştu.

