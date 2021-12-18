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Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı Antalya’da parkta çıkan kavgada acı haber 4 ay sonra geldi Hayatını kaybeden kişinin ağabeyinin de 5 buçuk yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi

İHA

Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı Antalya’da parkta çıkan kavgada acı haber 4 ay sonra geldi Hayatını kaybeden kişinin ağabeyinin de 5 buçuk yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi

Antalya’da parkta 2 buçuk ay önce başından sopayla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın ağabeyinin de 5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz eylül ayında Muratpaşa ilçesindeki bir parkta, 41 yaşındaki Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine başından sopayla yaralanan Bekir Veziroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 buçuk aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Veziroğlu, dün hayatını kaybetti. Veziroğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Veziroğlu'nun cenazesi, kardeşi Bahattin Veziroğlu’na teslim edildi. Cenazenin Adapazarı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Şüphelinin ise olaydan sonra yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

"Kardeşi de öldürülmüş"
Bekir Veziroğlu’nun mobilyacılık yapan kardeşi Erdoğan Veziroğlu’nun da 5 buçuk yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki bir höyükte Erdoğan Veziroğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu. 14 Mayıs 2016'da yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 8’i ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Şüphelilerin Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedin yerini 3 kez değiştirdikleri belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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