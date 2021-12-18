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Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan aşı karşıtlarına tepki “Aşılanma konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar” “ Az sayıda da olsa aşılanmış kişilerin hastalanmasını öne çıkararak aşı karşıtları bir takım propagandalar yapıyorlar” “Bunlara vatandaşımız itibar etmesin”

İHA

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan aşı karşıtlarına tepki “Aşılanma konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar” “ Az sayıda da olsa aşılanmış kişilerin hastalanmasını öne çıkararak aşı karşıtları bir takım propagandalar yapıyorlar” “Bunlara vatandaşımız itibar etmesin”

AK Parti Teşkilat Akademisi’nin Antalya Eğitim Programında konuşan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Aşılanma konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar. Aşı karşıtı işittiğiniz haberler, bunların birçoğu uydurulmuş bir takım bilgilere dayanıyor. Az sayıda da olsa aşılanmış kişilerin hastalanmasını öne çıkararak aşı karşıtları bir takım propagandalar yapıyorlar. Bunlara vatandaşımız itibar etmesin. Siyasetçiler içerisinde de bunları yapanlar var” dedi.
AK Parti ArGe ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, “Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin” mottosuyla başlatılan ve Türkiye’nin her şehrinde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Antalya Eğitim Programı başladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı.

“Güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz”
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ programın açılışı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyasetin ehil ellerde yapılması için eğitim programını önemli gördüklerini belirten Akdağ, “Kendi aramızdaki birlikteliği kuvvetlendiriyoruz. Birbirimizi bilgilendiriyoruz. Ortaya çıkan iletişim bizim için bir sinerji oluşturuyor. 2023 sene seçimlerine 1.5 yıl kaldı. Biz AK Parti teşkilatları olarak her zaman canlı ve diri kalmaya büyük önem veriyoruz. Hep beraber İnşallah ileriye doğru daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’de alt yapımızın pandemiye son derece hazırlıklı olması sayesinde dayanıklı bir şekilde geçti. Birçok Avrupa ülkesinde hastaların sokaklarda kaldığı, ambulansların içerisinde kalıp hastanelere yatırılamadığı ortamlar gördük. Biz Türkiye’de Avrupa’nın hatta dünyanın nüfusuna göre yoğun bakım yatağı en fazla olan ülkesiyiz. Bize en yakın ülkeler ABD ve Almanya’dır. Bu bir günde olmadı. Yoğun bakım yatak sayısı demek tüm ekibi ile son derece özenle hazırlanan büyük emek gerektiren bir iştir” sözlerine yer verdi.

“Aşı karşıtları bir takım propagandalar yapıyorlar”
Türkiye’nin filyasyon alanında da alt yapısının güçlü olduğunu belirten Akdağ, “Aşılanma konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar. Ben bir çocuk hekimi olarak aşının kıymetini çok iyi biliyorum. Aşı karşıtı işittiğiniz haberler, bunların birçoğu uydurulmuş bir takım bilgilere dayanıyor. Aşı olmak asla hasta olmayacağımız anlamına gelmez. Her aşının koruma derecesi farklı. Az sayıda da olsa aşılanmış kişilerin hastalanmasını öne çıkararak aşı karşıtları bir takım propagandalar yapıyorlar. Bunlara vatandaşımız itibar etmesin. Siyasetçiler içerisinde de bunları yapanlar var. Aşımızı olalım. Hem kendimizi hem ailemizi hem de toplumumuzu korumaya devam edelim” dedi.

“19 yıldır Türkiye’nin lider partisidir”
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise “Bilindiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi 10 milyonu aşkın üyesiyle birlikte dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve 19 yıldır Türkiye’nin lider partisidir. AK Parti, 19 yıldır nasıl ki milletimize ve memleketimize hizmete önem verdiyse, kendi içindeki teşkilat eğitimlerini de önem veren siyasi bir partidir. Biz bu eğitimlere 2006 yılında Antalya’da yerel ölçekli düzenlemiş olduğumuz ‘Siyasetin Okulu Gençlik Kollarıdır’ diyerek siyaset akademisini kurarak başladık. Sonrasında genel merkezimiz tarafından düzenlenen siyaset akademileri devam etmiştir. Bugün de burada ARGE Başkanlığımız tarafından düzenlenen ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ adlı teşkilat eğitim programına başlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yolumuz ırak, yükümüz ağır”
Başkan Taş konuşmasını şöyle sürdürdü, “Yolumuz ırak, yükümüz ağır. Bugün burada tüm teşkilatlarımızın tüm kademelerine sesleniyorum. Bu 2 günlük eğitim programından sonra hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçelerimizde, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşmadık ev, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Ülkemiz üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen bu memlekete hizmet etmek için mazlumların umudu sessiz milyonların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te tekrar Başkan yapmak için durmadan yorulmadan çalışacağız. Antalya hazır, hedef 2023, durmak yok yola devam.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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