Kablo çalan şahsın üzerinde 5 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik kablolarını yerden kazarak çaldığı esnada suçüstü yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada, sigara paketi içerisinde 5 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olay, Hatiplar Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, metruk halde bulunan tur binasında, U.A.’yı elektrik kablolarını yerden kazarak çıkartıp çaldığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında ise sigara paketi içerisinde yaklaşık ağırlığı 5 gram olan kristal diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

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