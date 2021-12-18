Otomobili çalıp kaçarken faciaya neden oluyordu Aracı çalıp 'U' dönüşü yapan zanlı, bir aracı bariyerlere sıkıştırdı Aracın çalınıp ana yolda trafiği altüst ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, D400’de U dönüşü yaparken faciaya neden oluyordu. Otomobilin çalınma anı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansındı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.

Olay, 13 Aralık Pazartesi günü Manavgat Karaöz Mahallesi Ulualan mevkiinde bulunan bir işyerinde yaşandı. 07 SE 077 plakalı aracın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı bilgisi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri işyerinin güvenlik kameralarından yaptığı araştırmalarda 07 SE 077 plakalı aracı çalan kişinin Ömer D. isimli şahıs olduğunu belirledi. Güvenlik kameraları görüntülerinden aracın Alanya istikametine gittiği, Gündoğmuş istikametine saptığını belirledi. Aracın AlanyaGündoğmuş arasında Güzelbağ Mahallesi’nde yol kenarında park halinde bulunmasının ardından, aracı çaldığı belirlenen Ömer D. JASAT, Merkez Karakolu ve Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gündoğmuş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Ömer Durgut, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.



"Sanki araç babasının malıymış gibi araca binip gittiğini gördük"

Araçlarını her zaman olduğu gibi işyerinin önünde park halinde olduğunu belirten işletme sahibi Turan Vural, “Biz arkadaşlarla birlikte içeride oturuyorduk. Saat 17.30 sıralarında paydos yapıp işyerini kapattığımızda servis aracı olarak kullandığımız 07 SE 077 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilimizin yerinde olmadığını gördük. Önce başka yere park edilmiş olup olmadığını kontrol ettik. Kameralardan izlediğimizde bir şahsın büyük bir pişkinlikle, sanki araç babasının malıymış gibi araca binip gittiğini gördük. Hemen jandarmayı arayıp bilgi verdik. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ve resmi ekipler geldiler incelemelerde bulundular. Canlabaşla çalıştılar ve az önce aracımızın Gündoğmuş’ta bulunduğunu bildirdiler” dedi.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan otomobilin çalınma anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin işyerinin önünde bulunan aracın yanına geldiği, araca bindikten sonra D400 karayolundaki trafiğe aldırış etmeksizin U dönüşü yapıp Alanya istikametine döndüğü sırada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki bir aracın, çalınan araç ile çelik bariyer arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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